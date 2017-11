Rivera dice que el cupo vasco, fruto de un "amaño", es "profundamente injusto" para las demás comunidades

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que el cupo pactado para el País Vasco es fruto de un "amaño" entre el Gobierno de Mariano Rajoy, el PNV y el PSOE y que es "profundamente injusto" para el resto de comunidades autónomas.

"Lo que han hecho el Gobierno, el PSOE y el PNV es no solo no corregir la injusticia de los últimos años" en el cálculo del cupo, que ya "restaba dinero a la caja común" del Estado, sino que ahora va a haber "una resta de casi el 30 o el 40%", ha denunciado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Tras recordar que Euskadi es la comunidad con la segunda renta per capita más alta de España, Rivera ha indicado que si el PNV no tuviera un sistema fiscal propio --el Concierto vasco--, "tendría que aportar al Estado".

Sin embargo, con el acuerdo sobre el cupo --la cantidad que el País Vasco paga cada año al Estado por los servicios que este presta en su territorio por las competencias no transferidas--, la comunidad se convierte en "receptora neta de fondos del Estado".

Además, ha destacado que se va a aprobar en lectura única, de manera que "no va a haber debate ni tiempo para enmendar". "En un solo día se aprueba de un portazo todo esto. Ni hay transparencia, ni justicia, ni igualdad", ha concluido.

Rivera ha reiterado la oposición de su partido a que en España haya "minihaciendas" separadas de la Hacienda del Estado, como la vasca y la navarra, pero ha admitido que son la única fuerza que rechaza ese sistema y que no tienen escaños suficientes para cambiarlo.

Cuando le han preguntado si no cree en los derechos históricos de determinadas regiones, ha contestado que lo que el defiende son los "derechos ciudadanos", porque los derechos no son de las "piedras", sino de las personas.

"Que no acabe la legislatura sin que un policía o un guardia civil cobre igual que un mosso o un ertzaina", ha subrayado, añadiendo que no puede ser que, con el PIB de España creciendo a un ritmo del 3%, "haya dinero para el 'cuponazo' (vasco) y no haya dinero para esta medida".