Rivera no descarta una suspensión de la autonomía para que no entre en vigor una declaración de independencia

Advierte de que se pueden usar todos los artículos de la Constitución, la Ley de Seguridad y cualquier otro instrumento legal

Sobre la posibilidad de que el Gobierno tome el control de los Mossos d'Esquadra, ha dicho que prefiere no "especular" porque no se sabe cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero que "si hay que hacerlo, se hace", ya que no se puede permitir que la dirección de la Policía catalana "politice la seguridad". "No se puede descartar nada. Y cuando digo nada, es nada. Todos los artículos de la Constitución, la Ley de Seguridad, la de Seguridad Ciudadana... Todas las leyes vigentes son instrumentos útiles para garantizar la seguridad de los catalanes y a mí me da igual el artículo que se utilice para ello", ha explicado.UN REFERÉNDUM DE "IKEA" En cuanto al próximo domingo, el presidente de Ciudadanos ha afirmado que los dirigentes separatistas "intentarán fingir que no se les deja hacer el referéndum", pero la realidad es que no podrán llevarlo a cabo por no disponer de los medios necesarios. "¿Qué son urnas para estos señores? ¿Recortables? Con papeletas impresas en tu casa. Es como Ikea, te lo tienes que montar tú", ha ironizado, agregando que no hay un censo ni se podrá hacer un recuento con garantías.