Rivera emplaza a reformar la Constitución tras el referéndum independentista

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha emplazado a formar una mesa de partidos que aborden la reforma de la Constitución tras el referéndum independentista convocado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre.

Preguntado sobre si conocía si existen en España 25 libros de texto diferentes solo para la asignatura de Matemáticas, ha afirmado que, aunque lo desconocía, no le "extrañaría" dada su educación en Cataluña y "los libros de historia y de lengua" que tenían. Además, ha señalado que esa diversidad no se traduce en buenos resultados educativos: "No hay más que ver los malos resultados en el informe Pisa".