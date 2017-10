Rivera apoya reformar la Constitución, pero no para conceder "privilegios" a partidos independentistas

Insiste en que el Gobierno tendrá que convocar elecciones en Cataluña porque Puigdemont no puede seguir como presidente

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que su formación apoya que se abra la reforma de la Constitución, pero ha subrayado que debe estar pensada "para todos los españoles" y no para conceder "privilegios" a los partidos independentistas y "liquidar la soberanía nacional".

"NO SEAMOS INGENUOS"

En este sentido, ha avisado de que Ciudadanos no aceptará una reforma que busque contentar a Puigdemont y a su vicepresidente, Oriol Junqueras, con nuevas competencias o un sistema fiscal propio, porque eso significaría "traicionar a la inmensa mayoría del pueblo español" y porque tampoco así se va a arreglar la situación.

"No seamos ingenuos, Puigdemont y la CUP no van a dejar de chantajearnos por una comisión de estudio sobre la coordinación entre Castilla-La Mancha y Castilla y León", ha señalado, aconsejando al PP y al PSOE "no confundir los deseos con la realidad" tras su propuesta de estudiar en el Congreso la modernización del Estado autonómico y la reforma de la Constitución.