Rivera se pregunta "cómo pueden dormir tranquilos" los líderes independentistas habiendo "mentido" y "enfrentado"

Cree que no tendría ningún sentido que Puigdemont o sus exconsellers pidieran asilo en Bélgica porque "no se les persigue por sus ideas"

Así se ha referido Rivera al viaje del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cinco de sus exconsellers a Bruselas. "Decían que con la independencia no iba a pasar nada, que todo el mundo tenía que estar tranquilo, y ahora no están tranquilos ni ellos", ha indicado.

A su juicio, los catalanes no se merecen que sus exdirigentes hayan decidido "huir de esa manera, por la puerta de atrás y engañando a la gente, y encima intentar fingir una realidad". "Nos merecemos un Gobierno digno y decente. Yo espero que la próxima presidenta de la Generalitat sea Inés Arrimadas y que pueda encabezar un Gobierno de consenso, que gobierne para todos, no solo para los independentistas", ha añadido.

"Me parece de sentido común, pero especialmente en este momento. ¿Cómo iban a explicar el PSC o el PP a sus votantes que, en el caso de que pudiéramos sumar, no lo harían y preferirían que gobernara Junqueras?", ha apuntado, expresando su esperanza de que el PSC no vuelva a participar en un tripartito con ERC.