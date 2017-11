Rivera ve "delitos penales" en el chat de los policías municipales de Madrid y espera su expulsión del cuerpo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que algunos agentes de la Policía Municipal de Madrid que han amenazado e insultado a varios políticos a través de un chat han tenido comportamientos que son "delitos penales" y considera que algunos deben ser "expulsados" del cuerpo policial.

"Diciendo cosas así cuando tienen que proteger nuestros derechos y libertades", ha apuntado Rivera, que ha insistido en la necesidad de perseguir los "delitos" y no solamente "abrir expedientes disciplinarios".

"Me parece increíble que siglo XXI tengamos especimenes como estos", ha dicho sobre los agentes que se insultaron en el chat laboral. No obstante, el líder del partido naranja sostiene que no todos los policías locales son así, sino que "la inmensa mayoría" respeta la ley y hacen cumplirla.