Rivera rechaza una mediación en la que Puigdemont "chantajee" amenazando con agitar la calle

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este jueves que si la mediación en Cataluña es para convencer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no incumpla la ley, le parece bien, pero que lo que rechaza es un "chantaje" en el que el dirigente autonómico amenace con agitar la calle si no se satisfacen sus demandas.

"Lo que no voy a aceptar es el chantaje de: O ustedes me dan lo que yo quiero, o doy el golpe, el lunes tienen un millón y medio de personas en la calle y me voy a buscar apoyos internacionales", ha señalado, convencido de que la semana que viene el Parlament aprobará una declaración unilateral de independencia.