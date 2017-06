Rivera tilda de "irresponsable" el cambio del PSOE sobre el CETA, un tratado "ejemplar"

Ve "preocupante" que los socialistas se unan a las voces contra el libre comercio

"A mi me parece irresponsable ponerse en contra de un acuerdo ejemplar. Si no llegamos a un acuerdo con Canadá, ¿con quién vamos a hacer acuerdos de libre comercio?", se ha preguntado Rivera ante los medios después de reunirse en la Comisión Europea con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager y con el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier.

"No sé si es un bandazo, un error o puro tacticismo, pero en esta sede (la Comisión Europea) o en el Parlamento Europeo nadie entiende que el tratado no sea apoyado por un partido que ha gobernado España y que fue importante durante mucho tiempo. Creo que borrarse de un tratado así le resta importancia al PSOE en Europa", ha argumentado.

"Una cosa es hablar de políticas parlamentarias y otra cosa es volver al bucle de 2016 y del no es no o de la moción de censura de podemos. Sabe de primera mano que no vamos a estar, lo respetó y me dijo que aceptaba que la reunión sólo se hablara de temas parlamentarios. Por eso espero que el miércoles o el jueves nos veamos", ha insistido.