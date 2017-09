Rivera insta a los diputados de ERC a que dejen de cobrar del Estado si siguen con el "golpe"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido este miércoles a los diputados independentistas catalanes, especialmente a los de Esquerra Republicana, que renuncien a sus "privilegios" y dejen de cobrar sueldos y subvenciones del Estado si siguen adelante con "el golpe a la democracia" que supone el referéndum del 1 de octubre. "Que sean coherentes porque no se puede estar en misa y repicando", ha dicho.

Antes de salirse del Salón de Plenos, algunos diputados de ERC han intercambiado palabras y gestos airados con los de Ciudadanos. "Yo de ERC no voy a aguantar ni una lección de democracia. Les he dicho lo que pienso, que son golpistas y que respeten a los que no estamos dando un golpe", ha explicado Rivera, tras recordar que él llegó a recibir una bala que le enviaron "militantes" de esta formación.