Rivera confirma elecciones en enero y descarta candidatura constitucionalista para "no perder votos"

El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Albert Rivera, ha confirmado este viernes que se convocarán elecciones autonómicas en Cataluña para el mes de enero, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Rivera, que ha señalado esta fecha en respuesta a los periodistas a su llegada al Hotel de la Reconquista de Oviedo con motivo de los Premios Princesa de Asturias, ha descartado concurrir a la cita electoral en una candidatura conjunta con Partido Popular y Partido Socialista para "no perder votos", al entender que habría socialistas que no votarían a Xavier García Albiol o votantes del PP que no votarían a Miquel Iceta.