Rivera avisa al PSOE que no contribuirá a "deshacer" la sentencia del TC sobre el Estatut

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que su grupo parlamentario no contribuirá a deshacer en el Congreso de los Diputados la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010 sobre el Estatuto de Cataluña.

"Nosotros no vamos a dedicarnos como poder legislativo a deshacer sentencias firmes del Tribunal Constitucional. No cuenten con Cs", ha escrito en su cuenta de Twitter. A su juicio, no está entre las funciones del Congreso debatir las sentencias del TC, como ha propuesto el PSOE.