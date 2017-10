Rivera pide al Gobierno que evite una declaración de independencia y garantice que los Mossos cumplirán la ley

Pide a Rajoy que "haga política" para impedir que Cataluña se convierta en Kosovo

En este sentido, ha apostado por "hacer política" ahora, en vez de "escudarse en los jueces y en los policías", y que así luego no haya que tomar "decisiones más traumáticas". Rivera considera que Rajoy debería "tener un plan, liderar, no ir a la defensiva y comunicar lo que se está haciendo", y no dejar que la respuesta a una declaración de independencia llegue varios días después.