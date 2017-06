El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ante la hipotética moción de censura contra el Gobierno del PP que presentaría el PSOE a la vuelta del verano, ha avisado que su formación no apoyaría al "PSOE podemizado" de Pedro Sánchez y menos aún la formación de un "gobierno Frankestein" con los separatistas.

En declaraciones a los periodistas, Rivera, quien ha visitado el Parque Joyero de Córdoba junto al portavoz de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, ha opinado que "hay que ser serio" y lo que debe hacerse "es ganarle al PP en las próximas elecciones" generales, "que serán de aquí a tres o cuatro años, y mientras trabajar", de modo que, "si Sánchez ha perdido su escaño porque lo ha dejado, no es un problema del resto de los españoles", y "ahora no vamos a poner patas arriba España para que el señor Sánchez recupere su escaño".

En este sentido, el líder de Cs ha dicho que "los problemas internos de los partidos (deben quedar) en los partidos", pues "los españoles no tiene porque sufrir en sus carnes, ni el bloqueo político que ya sufrimos un año y medio", ni el posterior "bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), o de los presupuestos en Andalucía".

A este respecto, Rivera ha recordado que Cs "apoya al Gobierno andaluz para los presupuestos y para la investidura, porque el Gobierno andaluz del PSOE aquí no levanta el puño ni canta la Internacional, que es lo que hace Pedro Sánchez", que, a su juicio, está "podemizado", lo cual, según ha señalado, "impide cualquier tipo de relación con partidos que queremos bajar los impuestos, que queremos defender a la clase media o que queremos llegar a acuerdos de consenso para los temas de Estado".

En consecuencia, el presidente de Cs ha advertido de que "el PSOE antiguo o podemizado, el PSOE con el brazo en alto y la Internacional, pues que se aclare con Podemos o con los separatistas", porque "con Ciudadanos ya saben que no cuentan", aunque, "si algún día el PSOE vuelve a ser un partido moderado y que quiere llegar a acuerdos, pues ahí estaremos, como lo hemos hecho en Andalucía y en algunas capitales de provincia", ya que Cs "es un partido que quiere mejorar España y ganar a Rajoy en las urnas, no en los despachos", a lo que ha añadido que "las mociones de censura son instrumentos excepcionales", no para presentarlas "cada tres cuartos de hora".