Rivera dice que el cambio que necesita Cataluña lo representa Arrimadas y no el "continuismo" de Iceta

Defiende que el presidente debe ser del partido constitucionalista más votado, pero lo más importante es parar el 'procés'

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que Cataluña necesita un cambio político y que la candidata que lo puede encabezar en este momento es Inés Arrimadas, no el aspirante del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, que, a su juicio, representa el "continuismo".

Sin embargo, a continuación ha añadido que "lo que necesita Cataluña es un cambio", e "Iceta no es un cambio, es una continuidad de los tripartitos" en los que el PSC gobernó con el apoyo de ERC e ICV. "El nacionalismo ha gobernado durante 35 años y yo no quiero un tercer tripartito, no quiero al PSC haciendo de partido nacionalista", ha subrayado.