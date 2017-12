Riera (CUP) no apoyará un Govern que aplique la autonomía catalana o que continúe el "golpe de Estado" del 155

El candidato de la CUP-Procés Constituent a la Generalitat, Carles Riera, ha insistido este jueves en que su formación no apoyará un Govern que aplique la autonomía, al mismo tiempo que ha señalado que la CUP irá al Parlamento catalán a "continuar la labor interrumpida por un golpe de Estado" que, a su juicio, se ha dado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, ha reiterado que respaldarán un Ejecutivo catalán solamente si una mayoría independentista apuesta por continuar la construcción de una república catalana aplicando la ley de transitoriedad, incluso entrando en dicho Govern. Y ha avisado de que, si es para aplicar la autonomía, que "no cuenten" con ellos.

Riera no ha apuntado cuál será el sentido de su voto en caso de que partidos independentistas no apuesten por la unilateralidad, y ha esperado no encontrarse en un escenario de investidura de la candidata de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas.