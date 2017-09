Los Reyes inaugurarán el Palacio de Congresos de Palma el próximo lunes 25 en un acto dedicado a la música, la cultura y la sociedad de Baleares.

El acto inaugural llevará por título 'The show that never ends' y que, según el presidente no ejecutivo de la compañía, Gabriel Escarrer Juliá, "pretende ensalzar todas las bondades que el turismo ha traído a Baleares y el papel que la diversificación de nuestra oferta turística, su calidad y competitividad deben jugar en el futuro de nuestra economía, donde el turismo es protagonista".