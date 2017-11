Revilla pide que no haya "más excepciones" con Cataluña y si se crea una Hacienda propia que sea en todas las CCAA

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha considerado que, si se crea una Hacienda propia en Cataluña tal y como propone el líder del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, debe hacerse lo mismo en todas las Comunidades Autónomas. "Aquí ya no se pueden hacer mas excepciones con nadie", ha dicho.

Revilla, que apoyará la candidatura del líder del PSC en un acto el 19 de diciembre en Barcelona, ha insistido en que "todos somos iguales" y, por tanto, si Iceta "pide algún tipo de excepción para Cataluña, que sea para todos no para Cataluña", sin mas excepciones . "Tenemos una, que está en la Constitución, que yo he votado la Constitución y la acato pero ya más excepciones no", ha dicho Revilla.