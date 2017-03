Revilla pide un PSOE "fuerte" y cree que Susana Díaz opta a las primarias porque tendrá "más o menos certeza de ganar"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reivindicado este viernes la necesidad, a su juicio, de que de su proceso congresual salga un PSOE "fuerte" y "poderoso para hacerle frente a la derecha" en España, y ha apuntado que cree que si la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha decidido dar el paso de optar a las primarias a la Secretaría General del PSOE será "porque tiene más o menos certeza de ganar".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Sevilla tras presentar en rueda de prensa el Año Jubilar Lebaniego, y a dos días de que se celebre en Madrid el acto en el que la también secretaria general del PSOE-A presentará oficialmente su candidatura a las primarias.

Revilla ha insistido en que lo que quiere es "un PSOE poderoso para hacer frente a la derecha", sea "con Susana Díaz, con Pedro Sánchez, con Patxi López o con quien sea" al frente, porque la derecha "ahora mismo no tiene rival" en España. "Rajoy se podría ir de vacaciones pese al destrozo impresionante que ha hecho en el país porque no hay nada" como alternativa, ha lamentado en esa línea.

Para el presidente cántabro, el PSOE es ahora mismo "un semicadáver andante", y "está hecho unos zorros", y ante ello desea "que resucite, porque es importante un PSOE poderoso como alternativa a la derecha", y él quiere "llevarse bien con un PSOE fuerte".

Ha incidido en que "es una desgracia que, en estos momentos", el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, "se podría ir de vacaciones" por la falta de alternativa pese al "destrozo impresionante que ha hecho" y "con la corrupción amparada que hay en el país".

En ese sentido, Revilla ha señalado que en cualquier democracia donde se hubiera hecho "un desaguisado desde el punto de vista del destrozo que se le ha hecho a tanta gente en sus vidas, más una corrupción que ya aburre y que sale todos los días", debería haber "un PSOE potente", y en esa línea desea a dicho partido "lo mejor".

Respecto a Susana Díaz, ha indicado que no la conoce a fondo --"la he saludado dos veces", ha explicado--, y que en todo caso supone "que cuando pega este salto es porque tendrá ciertas convicciones de que puede salir bien" y "más o menos certeza de que va a ganar".

SÁNCHEZ "TENDRÁ MUCHÍSIMOS VOTOS"

No obstante, Revilla augura que el ex secretario general socialista Pedro Sánchez "va a tener muchísimos votos" en las primarias porque "ha conseguido una foto" que puede 'vender' en un país "donde no dimite casi nadie", la de que "a él lo eligieron los suyos en unas primarias, prometió en dos campañas electorales consecutivas que jamás permitiría que Rajoy fuera presidente, lo mantuvo hasta el final, y como un Comité Federal consideró que esa no era la línea adecuada y había que abstenerse" en la investidura del candidato del PP, "dejó su cargo".

De esta manera, Sánchez puede defender el argumento de que "me nombraron los míos, me quitaron unos pocos y dimití porque me debo a quienes dije que jamás permitiría que Rajoy gobernara", ha resumido Revilla poniéndose en el lugar del ex secretario general, al que, no obstante, ha dicho que tampoco conoce "muy a fondo", aunque sí comió con él una vez durante tres horas, pero "no dijo nada porque lo hablé todo yo", ha apuntado.

"Tampoco puedo decir si es el hombre capacitado para sacar a este país del atolladero", ha agregado Revilla en referencia a Sánchez.

El presidente de Cantabria se ha mostrado "muy duro con el procedimiento" que ha seguido el PSOE en los últimos meses, que "ha sido una chapuza de bombero torero", según ha criticado. "Lo han hecho muy mal y ha quedado como que hay una víctima y unas personas que han propiciado cargársela", ha resumido Revilla.

Ha concluido insistiendo en que quiere "un PSOE poderoso para hacerle frente a una derecha que ahora mismo no tiene rival". "Es lo que deseo como español que me preocupa España", ha zanjado el presidente cántabro.