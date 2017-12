Revilla cree que Junqueras y los Jordis "deberían estar libres" porque "no es bueno para la confrontación electoral"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que tanto el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras como el exconsejero de Interior, Joaquim Form, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jori Cuixart, "deberían estar libres" porque concurrir a unas elecciones "en tan desigualdad de condición" no es "bueno para la confrontación electoral".

"A mí me parece que deberían de estar libres, pero supongo que a los jueces las opiniones políticas les importan un comino, o les debieran importar un comino", ha manifestado, en una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

"La imagen que se da en Europa de unos políticos que concurren a unas elecciones en tan desigualdad de condición de que unos estén en la calle en las plazas y dando mítines y otros tengan que estar en la cárcel, no parece una adecuada igualdad", ha manifestado.

El presidente del Ejecutivo cántabro ha insistido en que "no es bueno" que "políticos que concurren a unas elecciones estén en la cárcel", pero ha manifestado su respeto a los criterios judiciales.

"Puede ocurrir que, a pesar de que ellos digan que están en desigualdad, se produzca un efecto 'boomerang' y se premie a quienes están en la cárcel. No creo que esto les reste votos sino al revés: el victimismo en política siempre ha tenido réditos", ha advertido.

Revilla ha reiterado que, "en teoría, si son independientes", no se puede pedir al juez "que no les metan en la cárcel porque no interesa al sistema".