(Resumen) El guardia que disparó al exbatería de 'Los Piratas' justifica su actuación en la primera sesión del juicio

Dos años después de la muerte del exbatería del grupo 'Los Piratas' Javier Fernández en su casa de Ponteareas (Pontevedra), ha arrancado el juicio, en el que el guardia civil que le disparó mortalmente ha justificado su actuación y ha defendido que no le quedó "otra alternativa". El juicio se reanudará el lunes.

"Si corre peligro la vida de una persona, yo tengo que actuar de la manera que actué. No me quedó otra alternativa", ha el guardia acusado. "Lo único que pretendía era inmovilizarlo. No que quedó más remedio que reducirlo; nuestra intención primera era intentar calmarlo", ha manifestado.