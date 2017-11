Rajoy dice que hay 200 radicales identificados de la huelga del 8 de noviembre en Cataluña que "serán sancionados"

Arremete contra los que criticaron que la policía cargara el 1-O y que no lo hiciera el día del paro general: son "políticos con poco pudor"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que durante la huelga general que fue convocada el pasado 8 de noviembre en Cataluña por sindicatos independentistas fueron identificados 200 radicales que "ya están fichados" y "serán sancionados". Además, ha arremetido contra los que criticaron que la Policía cargara el 1-O y también criticaron que no lo hiciera el día del paro general. En su opinión, son "políticos con muy poco pudor".

Al ser preguntado, durante una entrevista en la cadena Cope, sobre si Interior ordenó a la Policía, Mossos incluidos, que no desalojaran a la gente durante la huelga general de la semana pasada para evitar que se reprodujeran escenas de violencia, Rajoy respondió que "no".

En este sentido, ha explicado que la citada huelga "no fue una huelga al uso" y ha recordado que los grandes sindicatos españoles y catalanes, UGT y CCOO, no apoyaron esa huelga. "Eso era una actuación por parte de extremistas radicales independentistas que estaban practicando su habitual juego de que cuanto peor vayan las cosas mejor para ellos", ha exclamado.

Según el presidente, la convocatoria "no tuvo prácticamente ningún seguimiento" pero cree que para "hacerla eficaz", lo que hicieron fue intentar que el transporte no funcionara. "Hubo algunas escenas verdaderamente dramáticas que son muy reveladoras de la calidad humana de quien es capaz de colocar un niño en una autopista para que no puedan circular los coches", ha precisado.