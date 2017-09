Rajoy garantiza que no habrá referéndum: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar"

Avisa a Puigdemont: "No subestimen la fuerza de la democracia española"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cerrado cualquier puerta a negociar la celebración de un referéndum en Cataluña y ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no lo podrá celebrar de forma unilateral, y ha añadido: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar".

Tras la carta que le han enviado este viernes Puigdemont, Junqueras, Forcadell y la alcaldesa Colau instándole a negociar el 1-O, Rajoy ha asegurado que no puede dialogar sobre un referéndum así, ya que no puede "disponer de la soberanía nacional" porque está en manos de todos los españoles.

Rajoy ha acusado a Puigdemont de no haber querido nunca dialogar sobre una opción que no fuera convocar un referéndum, y se ha defendido que así no hay diálogo posible: "No hay ningún Estado que pueda aceptar una situación como la que aquí se está planteado. Sería una irresponsabilidad".