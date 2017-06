Rajoy dice estar dispuesto a hablar con Sánchez cuando "desee" porque tienen que hacer un esfuerzo para entenderse

No duda del apoyo de Sánchez ante el referéndum pero critica la España plurinacional que plantea y le aconseja "ser claro

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy ha asegurado este viernes que está dispuesto a sentarse a hablar con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, cuando así "lo desee" porque, según ha dicho, tienen que hacer "un esfuerzo" para entenderse y él lo va a hacer. Además, ha indicado que no tiene "ninguna duda" de que el PSOE le apoya en la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional ante el desafío secesionista catalán.

"No he hablado (con Sánchez) pero estoy dispuesto a hablar cuando él lo desee", ha manifestado Rajoy en una rueda de prensa en Bruselas tras el Consejo Europeo. El PSOE celebró el pasado fin de semana su 39 congreso federal, en el que Sánchez presentó su proyecto y su nuevo proyecto político.

Preguntado entonces si va a dejar que Sánchez tome la iniciativa -el secretario general del PSOE sí contactó esta semana con Pablo Iglesias y Albert Rivera para fijar un encuentro--, el jefe del Ejecutivo no ha querido entrar en detalles alegando que eso "no contribuye a nada". "Tendré una reunión cuando quiera el señor Sánchez y además creo que es bueno que la tengamos", ha apostillado.

"Desde el Gobierno no solamente estamos dispuestos, sino que estamos dispuestos cuando el señor Sánchez quiera. Cuando el señor Sánchez quiera, el presidente del Gobierno está dispuesto a hablar y dialogar de todos estos temas con él", ha manifestado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dejando así en manos del líder socialista el primer paso para un encuentro.

Rajoy ha dado por sentado que el PSOE le apoyará ante el desafío independentista, como le trasladó el propio Sánchez personalmente en una charla telefónica el pasado 29 de mayo. "Y no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez apoyará la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional. No me puede pasar por la cabeza que pueda hacer una cosa contraria", ha manifestado.