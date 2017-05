Rajoy envió un SMS a Sánchez el día 22, pero el PSOE desvincula del mensaje la llamada de hoy al presidente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió un mensaje de texto al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al día siguiente de que éste ganara las primarias del PSOE, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Sin embargo, fuentes cercanas a Pedro Sánchez aseguran que no saben si ese mensaje de texto se recibió o no porque ese día el nuevo secretario general de los socialistas recibió cientos de mensajes en su móvil, aunque les "extraña muchísimo" porque en los días siguientes, cuando aseguraron que Mariano Rajoy no había felicitado a Pedro Sánchez, el presidente siguió alimentando esta idea al decir que no le había llamado porque no quería molestarle.