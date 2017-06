Tilda de "literatura" las comparaciones entre Rivera y Macron y éste dice que lo importante son las responsabilidades de cada uno

Preguntado si le había dado a Rajoy algún consejo de cómo tratar con representantes de la nueva política, ha dejado claro que no, porque no cree que lo necesite, "ni para hacer coaliciones ni para negociar con el Parlamento". "Él conoce mejor que yo la situación española y hay tantas diferencias institucionales que no puedo aventurarme a dar ningún consejo", se ha limitado a decir.