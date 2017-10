Rajoy acusa a ERC de no querer dialogar: "ustedes lo que quieren es imponer" como los días 6 y 7 y el 1-O

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado hoy a ERC de no querer dialogar y le ha espetado: "ustedes lo que quieren es imponer". El jefe del Ejecutivo respondía así al portavoz de ERC en el Parlamento, Joan Tardá, a quien ha acusado de no hablar de la gente que está "asustada, con miedo y acosada".

Rajoy ha cuestionado la oferta de Puigdemont de dialogar, reiterada hoy por el portavoz de ERC y le ha dicho que aunque pide diálogo, ya ha dicho que no va a participar en la Comisión de Estudio para la modernización de la Constitución española, ni la Generalitat participó en la última reunión de la Comisión de Comunidades autónomas, ni lo está haciendo en los grupos de trabajo para la reforma de la financiación autonómica.

"Ustedes no quieren dialogar, ustedes lo que quieren es imponer, que es lo que hicieron los días 6 y 7 de septiembre y el 1 de octubre", ha espetado Mariano Rajoy. Al hilo de esta afirmación, ha añadido que no puede aceptar ninguna lección de democracia de Joan Tardá mientras él y su partido no actúen "en consecuencia".