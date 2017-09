Rafa Nadal, sobre el conflicto de Cataluña: "Es el momento de intentar poner cordura y sentarse a hablar"

El tenista mallorquín Rafa Nadal ha asegurado en referencia al conflicto político entre Cataluña y el Estado que "es el momento de intentar poner cordura desde ambos lados, sentarse a hablar y llegar a puntos de entendimiento".

Nadal, tal y como ya explicó el pasado martes, ha insistido en que no entiende "una España sin Cataluña ni una Cataluña sin España". "No sé si es que no la entiendo o es que no me gustaría verla", ha añadido.