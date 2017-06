Sigue la puerta abierta a negociar pero avisa: "Con un 'no quiero' es mejor no ir al altar"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido la convocatoria de un referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña por el "no quiero" reiterado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dispensado a su propuesta de negociar una consulta pactada.

Lo ha dicho este viernes en su declaración institucional desde el Pati dels Tarongers de la Generalitat para anunciar la fecha y la pregunta del referéndum, y ha criticado que el rechazo a negociar no es solo de Rajoy, sino de todo el Estado: "Venimos de una larga colección de 'noes' por parte del Gobierno y de las Cortes".

Ante la negativa que constata tanto del presidente Rajoy como del Estado, ha concluido que la vía unilateral es la única posible: "Hoy todo el mundo sabe cuál es el problema real, porque lo ha oído de boca del presidente del Gobierno: 'No quiero'. Con un 'no quiero' es mejor no ir al altar".