Puigdemont, sobre la posibilidad de acabar en prisión: "Lo que tenga que pasar pasará"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al ser preguntado sobre la posibilidad de acabar en prisión, ha defendido que sería una solemne injusticia y ha concluido: "Que pase lo que tenga que pasar. A diferencia de otros, yo me podré mirar al espejo. Si mi hijas o otros me preguntan, no pasaré vergüenza".