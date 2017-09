Puigdemont critica los intentos de frenar el referéndum y proclama: "Claro que votaremos"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enumerado este jueves todos los intentos del Estado de frenar el referéndum, y ha proclamado que no serán suficientes para frenar la votación del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña: "Claro que votaremos".

Lo ha dicho en el primer acto de la campaña electoral del referéndum que han protagonizado los partidos y las entidades soberanistas en el Tarraco Arena de Tarragona, donde ha reivindicado: en un eventual Estado catalán "no se prohibirán actos, no se perseguirán urnas ni papeletas, no se amenazarán alcaldes, ni se intimidarán medios que quieren informar: en Cataluña esto no lo haremos".