Puigdemont explicará este martes el trabajo que hace desde Bruselas, según Junqueras

Defiende ganar elecciones para servir a la gente: "Si no, no la podemos servir tan bien"

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, al preguntársele si Puigdemont pretende pedir asilo político, ha respondido: "En todo caso, el presidente se explicará. No me corresponde a mí hablar por el presidente. El presidente ha dicho que mañana se explicará en torno a esta cuestión. Seguro que lo hará mucho mejor que yo".

"Por tanto, hay una parte del Govern que está haciendo este trabajo, y me parece absolutamente normal, legítimo, positivo, adecuado que nosotros también estemos haciendo trabajo aquí", ha añadido, en alusión a la parte de ese ejecutivo que sigue en Barcelona.

En la entrevista, ha reiterado que es "vicepresidente elegido por el Parlament y por el presidente de Catalunya, fruto del voto de los ciudadanos", porque los electores eligen, mientras que los decretos no cesan gobiernos, ha dicho.

"Sean cuales sean las circunstancias, nuestro trabajo es intentar servir lo mejor posible a la gente y, por tanto, seguro que ganar elecciones, porque, si no, no la podemos servir tan bien", ha defendido.

Y ha asegurado que él no dejará de defender sus ideas, aunque Fiscalía le exponga a hasta 30 años de cárcel, fundamentalmente por los presuntos delitos de sedición y rebelión --"por cierto, supongo que se deben de sobreponer el uno sobre el otro"--.

Además, ha lamentado que las querellas se han difundido este lunes con el epígrafe 'Más dura será la caída': "Por tanto son querellas que tienen una connotación política, una voluntad política muy clara, que es la de intimidar", y cree que la querella no pretende identificar un delito concreto, sino intentar perseguir una expresión política.

"No dejaré de defender lo que me parece que es justo y todo lo que esté a mi alcance para construir un país mejor por mucho que me quieran poner en la cárcel durante 30 años", ha insistido.