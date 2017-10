Puigdemont no convoca elecciones y deja en manos del Parlament cómo reaccionar al 155

Renuncia a los comicios por falta de "garantías" de que el Estado no aplique el 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidido que "la mayoría (del Parlament) determine" cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, porque no ha conseguido del Gobierno garantías para convocar elecciones con normalidad, ha dicho en alusión a que no se aplicara el 155.

Puigdemont asegura que ha querido agotar todas las vías para una solución dialogada de un conflicto político: "He estado dispuesto a convocar estas elecciones" con garantías para que se hagan con normalidad, pero afirma que ha sido imposible, y ha añadido que no puede aceptar las medidas anunciadas por el Gobierno central.

Ha considerado que, no solo no tenía garantías de que no se intervendría la autonomía, sino que ha visualizado cómo se mantiene la "actitud vengativa" del Estado, que --ha vaticinado-- no está dispuesto a frenar la represión que ya está aplicando contra Cataluña, a su juicio.