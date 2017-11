Puigdemont asegura que el Gobierno estaba "dispuesto a todo" para evitar la independencia

El presidente de la Generealitat cesado, Carles Puigdemont, ha asegurado este sábado que el Gobierno español que estaba "dispuesto a todo" para evitar la independencia de Cataluña, pero que él no lo está.

Además, denuncia de que él ha manifestado en varias ocasiones que no quiere que haya violencia, pero que no ha oído decir "a nadie --ni del PP, ni del partido socialista, ni del Estado español, ni al jefe del Estado-- que estén dispuestos a renunciar a la violencia para defender la unidad de España".

"Sabemos qué quiere decir estar dispuestos a todo y yo no estoy dispuesto a todo. Yo no he oído decir al Gobierno español que está dispuesto a renunciar a la violencia, yo sí", insiste.