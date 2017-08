Puigdemont apuesta por una "transición corta" hacia la independencia si gana el 'sí' el 1-O

Dice que el Estado "se tendrá que explicar muy bien" si impide el referéndum

Puigdemont ha insistido en que el 1-O se celebrará y que la "garantía básica" que acompañará la votación será la ley del referéndum, de la que ha indicado que el Parlament deberá aprobarla con el tiempo suficiente para permitir la convocatoria, de la que no ha detallado la fecha.

Sobre la actuación que pueda llevar a cabo el Estado para impedir la consulta, ha explicado que es una cuestión que le preocupa pero que no es su prioridad, y ha advertido al Gobierno central que "se tendrá que explicar muy bien" si intenta impedir la democracia.

Sin embargo, se ha abierto a paralizar el referéndum si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acepta negociar los términos del mismo: "Si el presidente Rajoy tiene interés en hablar, las puertas están abiertas, y si tengo que ir a Madrid, voy a Madrid, pero esto en estos momentos no creo que figure en ninguna mesa".

Preguntado por la hipótesis de que gane el 'sí' pero que la participación no supere el 50%, ha respondido que la proclamación o no de la independencia dependerá de las circunstancias y que se tendrá que tener en cuenta si ha habido "un escenario de rotura de la normalidad", una situación que podría darse, ha relatado, si él es detenido o inhabilitado.

No obstante, ha considerado que "de aquí a octubre no hay espacio para la inhabilitación" ya que aunque la reforma del Tribunal Constitucional (TC) prevé que ese órgano pueda suspender a cargos públicos, el Estatut fija los supuestos de inhabilitación del presidente de la Generalitat y el TC no figura entre ellos.