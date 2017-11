Puigdemont apuesta por una lista única independentista para el 21D y está dispuesto a liderarla

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha abogado este viernes por una lista única de partidos independentistas para concurrir en las elecciones del próximo 21 de diciembre, unos comicios a los que ha dicho estar "dispuesto" a presentarse como candidato y a hacer campaña desde Bruselas.

Puigdemont ha afirmado que de este modo se subrayaría que en la cita electoral "no se trataría de decir 'sí' o 'no' a la independencia, sino de decir sí o no a la democracia".