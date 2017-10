Puigdemont pide a la UE "apadrinar" una mediación con el Gobierno, aunque proclamarán la independencia

Pone el ejemplo de Kosovo como país independiente que no tiene el reconocimiento de algunos Estados de la Unión Europea

"La UE tiene que dejar de mirar hacia otro lado", ha insistido el presidente catalán, que lamenta que la Unión no acepte aún la legalidad que él sí ve en el referéndum del 1-O, pero considera que sí ha habido un cambio de tono de Europa tras ver las cargas policiales y sus consecuencias de este domingo.

No es la primera vez que el presidente catalán solicita esta mediación internacional, para la que asegura que "candidatos no faltan" --sin dar nombres--, pero esta vez considera que su demanda sí puede ser escuchada tras las cargas policiales que se visualizaron el 1-O y la victoria del 'sí'.

Puigdemont entiende que no debería ser la propia UE quien mediara y por eso le pide que lo apadrine y no que lo asuma, y defiende que, si la Unión no juega este papel, el Gobierno central "difícilmente se sentirá invitado" a formar parte de este foro para resolver el conflicto.