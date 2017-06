Puig muestra su apoyo al CETA y dice que no sabe "qué ha llevado" al PSOE a cambiar de postura respecto a este acuerdo

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se ha mostrado este jueves a favor del acuerdo de libre comercio con Canadá, CETA, porque "todo lo que sea que se bajen aranceles es positivo". Respecto al cambio de postura del PSOE sobre esta cuestión --ha decidido no apoyarlo tras mostrar una posición favorable en un primer momento--, ha indicado que no sabe "cuál va a ser la resolución final" del partido ni "qué ha llevado a tomar esta decisión", ya que "en principio en el Parlamento Europeo se había apoyado --por parte de los socialistas-- y aquí también".

Así, ha defendido su postura no proteccionista: "No tengo nada que ver con esa mirada, --el presidente de EEUU-- Donald Trump está haciendo mucho daño con esa mirada proteccionista y creo que hay que buscar fórmulas de convivencia en la internacionalización que sean justas y no afecten a los trabajadores".