Puig espera una campaña electoral "sosegada" y justifica la convocatoria: "Puigdemont no se atrevió a dar el paso"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado este sábado su confianza en que la campaña electoral en Cataluña sea "sosegada" y ha calificado de "fundamental" la convocatoria de comicios autonómicos por parte del Gobierno, tras la declaración de independencia.

Puig ha indicado, eso sí, que habría preferido que el 'president' cesado, Carles Puigdemont, hubiera convocado las elecciones en lugar de la independencia, aunque considera que lo hizo "forzado por las circunstancias y las presiones externas". "Finalmente, Puigdemont no se ha atrevido a dar el paso", ha asegurado, y ha añadido que en el conflicto "no había solución desde la perspectiva al retorno a la legalidad".

Pero el jefe del Consell se ha mostrado positivo y ha señalado que "estamos en el minuto uno de la reconstrucción de puentes y relaciones". "Eso es lo que toca ahora, empezando por la sutura de las fracturas emocionales que se han producido", aunque ha reconocido que "no va a ser fácil".

INDEPENDENCIA EN EUROPA: "NO ES VIABLE"

Por otro lado, respecto a la visión de Cataluña en Europa, el 'president' valenciano ha asegurado que "se ha visto claramente que un estadio de independencia en estos momentos no es razonable ni viable". "Nadie", a su juicio, "en la Unión (Europea) ha aceptado que lo sea en el siglo XXI", por lo que ha instado a los partidarios de la independencia a "conocer los marcos que hay" y a "no menospreciar el valor de la legalidad".

Puig ha abogado así por "no fosilizar las posiciones" porque "crear dos 'Cataluñas' o dos 'Españas' siempre es negativo". "La pluralidad no configura bloques estáticos, eso probablemente no sea fácil, pero sí es lo mejor", ha añadido.