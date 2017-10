Puig avisa de que en la reforma constitucional "no se puede marginar a Podemos ni PP" y pide generosidad a los partidos

Aboga por una reforma del Senado "claramente federal"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este jueves que en la reforma de la Constitución "no se puede marginar a Podemos ni al PP, es absurdo, ridículo", ha asegurado, pero ha advertido de que "no se puede hacer una reforma de calado si no se hacen esfuerzos como se hicieron en el pasado" y ha pedido "generosidad" a los partidos políticos.

Para Puig, es "obvio" que "no se va a hacer una reforma de la Constitución contra una parte" pero ha advertido de que "no se puede hacer una reforma de este calado si no se hacen esfuerzos como se hicieron en el pasado". "Cuando se hace una apropiación indebida de las banderas, me parece terrible que no se reconozca el esfuerzo que hicieron personas como Santiago Carrillo y el Partido Comunista en su momento, reconociendo la bandera española".