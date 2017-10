Puig pide al PSOE que apoye a Sánchez y a todos los actores que pueden ayudar a encontrar una salida al conflicto

El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha pedido este viernes al PSOE que apoye a su secretario general, Pedro Sánchez, y a "todos los actores" que pueden ayudar a buscar una salida "lo más razonable" para el desafío independentista en Cataluña.

"Lo que creo es que todos tenemos que hacer lo posible por ayudar, y ayudar también al secretario general de PSOE y no intentar debilitar a ningún actor que en estos momentos tiene una responsabilidad grande", ha afirmado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que algunos históricos del PSOE como los expresidentes de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Madrid Joaquín Leguina escribiesen una carta abierta a Sánchez para advertirle de que no comparten algunas de sus posiciones ante la deriva secesionista.

Puig sostiene que no hay que "debilitar" a "ninguno" de los actores que "pueden ayudar" a la resolución del conflicto con Cataluña. Y ha declarado que la iniciativa impulsada por el Grupo Socialista para reprobar en el Congreso a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por las cargas policiales del 1 de octubre no contribuye a este debilitamiento porque ella "no es actor principal".