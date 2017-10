Presidente valenciano sobre Cataluña: "no se puede vivir en una realidad no legal"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este jueves, tras la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, al Gobierno y el anuncio de convocatoria del Consejo de Ministros el sábado para avanzar en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que este es "un terreno absolutamente desconocido para todos" y "efectivamente no se puede vivir en una realidad no legal porque así se genera una incertidumbre para todos los ciudadanos", por lo que ha apelado al diálogo "desde la legalidad".

Así lo ha dicho en respuesta a una pregunta formulada por la síndica del PPCV, Isabel Bonig, sobre cómo valora los acuerdos que a nivel nacional están alcanzando los partidos mayoritarios.La portavoz 'popular' ha remarcado que la exigencia del Govern catalán de una negociación bilateral con España "no es viable" porque no puede haber un diálogo "si no se vuelve a la legalidad y hay respeto a la ley".

Por ello, ha mostrado el apoyo de su formación a las medidas constitucionales emprendidas por el gobierno de España. No obstante, ha afeado a Puig que no ha sido "lo enérgico y contundente" que esperaba "frente al órdago secesionista" y le ha recriminado algunos de los tuits y declaraciones de miembros de su gobierno para preguntarle si el PSPV es "el que está al lado de la legalidad y que se fundamenta en las libertades o el que le entrega el alma a los separatistas y nacionalista".

Por ello, ha tendido la mano al 'president' y le ha jurado que si acepta su oferta "seguirá ocupando su sillón, si eso es le preocupa". "Con el apoyo del PPCV no está obligado a la tasa turística y no estará sometido al chantaje lingüístico. Con el PPCV será libre para errar o acertar para nombrar a quien usted quiera", le ha trasladado.

Al respecto, Puig le ha remarcado que no hay "ninguna palabra" suya en la que no haya estado de acuerdo con "la democracia, la Constitución y la ley". No obstante, le ha espetado a Bonig que el conflicto en Cataluña "no se arregla solo desde la articulación de una respuesta legal porque hay un problema de fractura y desafección". "Yo quiero ayudar y contribuir a resolver esta cuestión y eso será a través del diálogo porque no hay otra forma para solucionar los problema políticos", ha manifestado Puig.