Presidente Canarias: "Si se propicia no cumplir las normas, se sabe donde se empieza pero no donde se acaba"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado, respecto a los últimos acontecimientos en Cataluña y al abandono de diputados catalanes del Congreso de los Diputados, que "si se propicia que no se cumplan determinadas normas, se sabe donde se empieza pero no donde se acaba".

"El asunto está bastante feo y me preocupa porque, desde las responsabilidades públicas, aquellos que accedemos a un cargo juramos o prometemos la Constitución y tenemos que velar porque los ciudadanos cumplan las normas", dijo este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, Clavijo entendió que si al final los políticos propician que no se cumplan determinadas normas, "se sabe donde empieza pero no donde acaba". "Luego las cosas --añadió-- no pintan bien".