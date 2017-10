Presidente CSD: "No tenemos que preocuparnos, la DUI no va distorsionar las competiciones deportivas"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha lanzado este miércoles un mensaje de "tranquilidad" y "normalidad" ante la implícita Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y dijo que ésta "no va a distorsionar" las competiciones deportivas".

"Esta DUI no va a distorsionar el ámbito de las competiciones deportivas. No tenemos por qué preocuparnos, las competiciones se van a desarrollar con toda normalidad. Así me lo han transmitido 10 presidentes de federaciones nacionales", subrayó.

No obstante, el presidente del CSD recordó que la Ley del Deporte ampara la posibilidad de que alguna federación autonómica "pueda tomar un camino distinto". "No podemos obligar a un club a que compita en una competición que no quiere. Los presidentes de las federaciones me han trasladado un mensaje de absoluta normalidad porque vamos velar para el normal desarrollo de las competiciones", recalcó.