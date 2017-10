Presidente Asturias respalda "a quienes tienen la atribución de aplicar la fuerza razonada de la justicia"

"La política no puede conformarse con marcar el paso al compás de una instrucción judicial", dice sobre la situación en Cataluña

"Y me siento en esta obligación porque ni podemos ni debemos dejar de ser lo que somos, un Estado que aplica el derecho y se sirve exclusivamente de él para organizarse, defenderse y permanecer", ha dicho matizando que "otra cosa distinta es si la iniciativa política debería haber asumido más protagonismo".

Ante la situación que vive Cataluña, Javier Fernández considera que "la política no puede conformarse con marcar el paso al compás de una instrucción judicial". "El terreno perdido por la omisión política no se ganará exclusivamente con la acción jurídica", advierte, apostando por un modelo federal que garantice que "la soberanía en España" sea "sujeto único, no múltiple".