Presidente Asturias pide una financiación autonómica solidaria y rechaza un concierto Gobierno-Cataluña

Aboga por aprobar la Ley del Cupo Vasco dentro de unos meses cuando se negocie el sistema de financiación autonómico

Durante un desayuno informativo, el regidor autonómico ha mostrado su preocupación por que el cambio en el modelo de financiación para Cataluña "forme parte de las ofertas de solución al conflicto catalán". "Sería ingenuo si no lo considerase", ha señalado.

En este contexto, ha afirmado que no acepta "en modo alguno" que Asturias pueda formar parte del "pelotón de perdedores".

Sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que todavía no ha sido puesto en marcha, ha lamentado que la inestabilidad política derivada de las sucesivas elecciones generales en España y la crisis catalana hayan retrasado su aprobación hasta 2018.

En cuanto a la pregunta de si está de acuerdo con que se apruebe ahora el Cupo Vasco, Fernández ha manifestado que el sistema de concierto Vasco está en una disposición adicional de la Constitución y "no procede discutirlo". "Lo que sí hay que discutir son los resultados del Cupo Vasco", añade.

Explica que el Gobierno Vasco, las Diputaciones, en este caso, recaudan los impuestos y le dan al Estado el Cupo, es decir, las cantidades correspondientes a los servicios que en Euskadi sigue prestando al Estado. "Saber si ese Cupo es ajustado o no es la caja negra de la política española, nadie sabe muy bien como se calcula".

"En ese cupo no va incluida ninguna participación en los mecanismos de solidaridad del sistema de financiación común. Cuando se hizo la Constitución y se determinó el sistema de concierto en el País Vasco, las Comunidades Autónomas no existían, ni existía el sistema de financiación. Y este sistema tiene unos mecanismos de solidaridad pero eso no lo hace el sistema del cupo vasco", sostiene.