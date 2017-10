Presidente Asturias: "Es evidente que tiene que haber elecciones en Cataluña, si es en enero me parece bien"

El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, se ha referido este viernes al acuerdo entre PSOE y Gobierno para convocar elecciones autonómicas en Cataluña en enero de 2018 y ha manifestado que "es evidente que elecciones en Cataluña las tiene que haber porque las instituciones catalanas no van a ser objeto de control desde Madrid de manera indefinida y permanente".

"Si entienden que deben que en enero pues a me parece bien. Además esas elecciones serán en urna, porque ahora hay gente que está votando ya en Cataluña, vota en consejos de administración y votan salirse de Cataluña. Hay que restaurar la legalidad y devolver la certidumbre a las empresas", ha dicho Fernández.

El presidente asturiano ha insistido en la aplicación del artículo 155 como única opción para recuperar el orden constitucional en Cataluña, aunque ha asegurado que no es él quien debe hablar de cómo se aplica.

"No soy yo quien tiene que decir como se aplica un artículo que no se ha aplicado nunca, eso corresponde al Gobierno. Lo que si se es que hay que aplicarlo, que está ahí para un supuesto que se está dando, pero no se ha aplicado nunca y corresponde al gobierno decidir como. Lo que hay que hacer es apoyar al Gobierno en como lo haga", ha dicho.