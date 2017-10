AMP- La Policía vuelve a detener a Yusuf Galán, en prisión hasta 2011 por integrar la primera célula de Al Qaeda España

La Policía Nacional ha vuelto a detener a Yusuf Galán, "un histórico yihadista" que fue condenado por los atentados de Nueva York del 11 de septiembre y que estuvo en prisión en España hasta 2011 por integrar la primera célula de Al Qaeda desarticulada en este país, han informado a Europa Press fuentes policiales.

"He visto humanidad por parte de los internos, la he visto por parte de los funcionarios, y me ha devuelto mi confianza en el ser humano y saber que podemos convivir juntos", señaló en esa entrevista, en la que insistió en que "no hay otra salida que vivir bajo el imperio de la ley, de la declaración de los derechos del hombre, que no es ajena al Islam para nada".