Podemos: Lo importante es la crisis política catalana y no el coste del viaje a Bruselas de alcaldes independentistas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este miércoles que se preste atención a cuestiones como la posibilidad de que los alcaldes independentistas hayan costeado con fondos de sus Ayuntamientos su viaje a Bruselas para reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont, cuando lo importante, a su juicio, es la crisis territorial que afecta a España.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso al ser preguntado por una polémica que, a su parecer, debe abordarse en cada Ayuntamiento y no distraer la atención de los problemas que cree realmente importantes. "Tendrán que decidir los ciudadanos de esos Ayuntamientos si quieren gastar su dinero en eso o en otra cosa", ha manifestado.

Según la dirigente 'morada', "lo importante en este momento es que hay una crisis territorial abierta de una magnitud que no habíamos visto en las últimas décadas" y, por tanto, "donde hay que poner el foco" es en buscar soluciones para que esa crisis no se prolongue.

Esa solución pasa, a su juicio, por celebrar un referéndum pactado, y no por "declarar una independencia que no tiene legitimidad democrática", ni por aplicar el artículo 155 de la Constitución, "que no sólo suspende el autogobierno" sino que ha llevado al PP, PSOE y Ciudadanos a "cargarse el pacto territorial que ha vertebrado" España los últimos años.