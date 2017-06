La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y la candidata de su partido a la moción de censura que se debate hoy, Lorena Ruiz-Huerta, ha propuesto hoy dentro de su programa de moción políticas que reparten de forma integral, moral y económicamente, a las víctimas del franquismo, así como la creación de una Consejería de Comunicación y Cultura.

Según ha expuesto, la Comunidad necesita un proyecto sobre memoria democrática y cultura de los derechos humanos, "articulado en torno a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, de acuerdo con las recomendaciones que el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dirigió a España en julio de 2014".

"Porque si la Administración no financia y apoya debidamente la enseñanza pública, hablar de libre elección será una mera falacia. Como glosaba un conocido cantautor en aquella metáfora tan burlona como elocuente: "Unos comen langosta Termidor, otros comen chicharro congelado; con libertad elige el comprador en una economía de mercado", ha dicho.

"Son ustedes indignos de continuar en el Gobierno. Más aún: no deberían estar en ningún Gobierno. Porque no me cabe la menor duda de que si se encargaran ustedes de la gestión del desierto, acabaríamos teniendo escasez de arena. Además, ahora sabemos que nunca debieron ustedes acceder al Gobierno porque lo hicieron con trampas desde el primer momento. Llegaron con el Tamayazo, comprando a dos diputados mafiosos. Y luego, han concurrido a todas las elecciones dopados con dinero procedente de la financiación ilegal", le ha preguntado.