Podemos destaca la "limpieza democrática" de su "intervención" en Podem y acusa a Fachin de no respetar a los inscritos

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha justificado este lunes la decisión de la dirección estatal de "intervenir" en Podem para evitar que su marca catalana avanzara en la senda de negociar con partidos independentistas para las elecciones del 21 de diciembre. De hecho, ha destacado la "limpieza democrática" de la operación.

En este sentido, Echenique ha acusado al dimitido secretario general catalán Albano Dante Fachin de no "respetar" a las bases del partido, al haber rechazado la consulta convocada por la dirección estatal para que sean los inscritos los que decidan sobre la alianza con el partido de los 'comunes'.

"¿Cómo no vamos a tomar cartas en el asunto si estaba abierta la posibilidad de que Podem llegara a un acuerdo electoral con partidos que defienden la independencia?", se ha preguntado Echenique durante al rueda de prensa que ha ofrecido tras la Ejecutiva del partido morado, junto a la coportavoz y dirigente Noelia Vera.

"Ya me gustaría a mí que cuando otros partidos como PP o PSOE intervienen en un territorio, lo hagan convocando a la militancia para que tome una decisión. Sería bonito de ver", ha asegurado Echenique, quien ha enfatizado que era imprescindible "tomar cartas en el asunto".

"Creo que llamar intromisión a convocar al máximo órgano de Podem en Cataluña es respetar poco al máximo órgano de Podem que es la asamblea ciudadana, no es su secretario general. No entiendo cómo es que eso, que es fundamentalmente democracia y la base del funcionamiento de este partido, se pueda entender así", ha afirmado, acusando a Fachin de no respetar a sus inscritos.